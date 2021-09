In contromano sul monopattino, cittadini infuriati: “Servono regole”

Ancora nessuna regolamentazione e intanto aumentano le proteste dei cittadini. Che rischiano quotidianamente incidenti a causa di ragazzi indisciplinati che sui monopattini fanno il bello e il cattivo tempo. Mettendo a repentaglio principalmente la propria incolumità. Sfrecciano nel traffico, sui marciapiedi, senza alcun rispetto del codice della strada e soprattutto senza alcuna protezione individuale. Frequenti le immagini come quella che ci ha inviato un nostro lettore (foto di copertina) nella quale si evince un ragazzo su un monopattino in contromano in corso Bucci a Campobasso. Facile comprendere il pericolo a cui è andato incontro tra le, giuste, proteste degli automobilisti che se lo sono trovato davanti. “Non è più possibile questa situazione, – i commenti ricorrenti dei cittadini – servono regole chiare e soprattutto una stretta sui monopattini”. E’ evidente come sia necessario al più presto un intervento del legislatore per regolamentare la materia.