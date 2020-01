L’amministrazione comunale di Campobasso, comunica che a conferma dell’impegno assunto, i nuovi permessi di sosta per le auto ibride ed elettriche sono pronti e saranno in consegna da domani, venerdì 10 gennaio 2020 presso lo sportello del gestore. Anche per il 2020 si conferma a Campobasso, quindi, la gratuità del parcheggio in zona blu senza alcun limite. Un grazie all’Aj mobilità per la collaborazione.