In cella per avere estorto soldi alla madre, 28enne di Lucito respinge le accuse

CAMPOBASSO

Ha rigettato le accuse il ragazzo arrestato lo scorso 27 febbraio con l’accusa di estorsione. Il 28enne di Lucito si è presentato dinanzi al magistrato per raccontare la propria versione in merito ai fatti contestati. Dopo aver risposto alle domande, attraverso il proprio legale, il giovane ha chiesto di lasciare la cella del carcere di via Cavour dove si trova attualmente recluso per essere confinato ai domiciliari. In merito alla richiesta il magistrato si è riservato la decisione che sarà comunicata nelle prossime ore. Il ragazzo, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbe estorto, più volte, del denaro all’anziana madre; e proprio quest’ultima, esasperata dalle continue richieste, si è vista “costretta” a sporgere più di una denuncia.