In cella con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, presentata istanza al Riesame

È stata presentata dall’avvocato Silvio Tolesino l’istanza ai giudici del Tribunale delle Libertà di Campobasso con la quale il legale chiede la remissione in libertà o in alternativa una misura cautelare meno afflittiva per il suo assistito, un 30enne della provincia di Campobasso arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’avvocato già in sede di interrogatorio di garanzia aveva presentato una copiosa documentazione volta a smontare il castello accusatorio. Per l’avvocato Tolesino sarebbero presenti diverse incongruenze in merito alla descrizione di una personalità violenta. Stando alle accuse il giovane avrebbe avuto delle condotte violente ai danni della coniuge e dei figli minori. L’uomo è stato arrestato lo scorso 18 febbraio dagli agenti della squadra Mobile di Campobasso perchè per anni, avrebbe dato vita a vessazioni, violenze e sopraffazioni.