“In casa si è sempre respirata aria di musica”, il racconto di Roberta Pranzitelli

Per la rubrica settimanale “Alesia e i suoi compagni di viaggio” Anna e Claudio dialogano con l’amica violinista e docente Roberta Pranzitelli, che di cuore ringraziano.

Come hai iniziato ad avvicinarti al violino?

Mi sono avvicinata al violino grazie a mia madre: in casa si è sempre respirata musica di tutti i generi. Da che ho memoria mia madre spesso metteva in stereo Le Stagioni di Vivaldi e ballavamo! Da quando avevo 5 anni lo studio della musica è entrato nel mio mondo.

Parlaci del “tuo violino”, del “tuo strumento”, descrivilo nei suoi particolari.

Il mio violino è un Gaspar Borchardt costruito appositamente per me nel 2012.

Quando ho sentito per la prima volta Gaspar, uno dei migliori liutai di Cremona, mi disse che aveva tra le mani un legno formidabile! E da quel legno costruì un piccolo gioiello: marrone chiaro, suono finissimo, piccole venature qua e là…quando l’ho visto per la prima volta la prima cosa che mi ha colpito, prima ancora del suono, è stato il suo odore! Non ringrazierò mai abbastanza il maestro Gaspar per avermi fatto uno strumento così speciale.

Una domanda particolare: come interagiscono le due mani, quella sulle corde e l’altra che muove l’archetto?

Suonare il violino mette in stretta relazione l’emisfero destro e quello sinistro del nostro cervello: l’arco e la mano sinistra lavorano insieme con una coordinazione quasi impossibile se paragonata a ciò che si fa nella vita di tutti i giorni. I primi approcci con lo strumento sono con la tecnica dell’arco: come si impugna, i movimenti del braccio, le arcate… si passa successivamente alla mano sinistra: come la mano si poggia in prima posizione, come si muove il gomito per far cadere le dita sulle corde, l’articolazione delle dita…e tutto questo è accompagnato da uno studio anche teorico: la posizione delle note che si vanno a suonare, il loro valore, i tempi…Sono studi progressivi che portano ad una coordinazione di cui non ci si renderà nemmeno più conto col passare del tempo!

Quali musicisti ti hanno ispirato da bambina?

Durante la mia formazione iniziale non ho avuto musicisti che mi hanno ispirata.

Col passare degli anni ho “preso” il mio modo di suonare un po’ dai maestri con cui mi sono perfezionata e un po’ dai grandi violinisti: tutt’oggi la violinista/musicista/didatta che mi ispira è Hilary Hahn! La sua accuratezza tecnica, musicalità, il suo essere generosa sul palco, mi hanno ispirata in tutti i concorsi e le audizioni che ho fatto.

Ma da bambina il mio grande esempio era soprattutto la disciplina della danza.

Nella mia città c’era una maestra di danza eccezionale, Mirella Cerza, e mia cugina studiava nella sua scuola, l’Etoile. Da piccola la maestra mi faceva assistere alle sue lezioni e ho sempre pensato “Da grande voglio diventare come lei, insegnare come lei, avere un rapporto con le mie alunne esattamente come lei”… fin da quando avessi 8 anni, prima ancora di calcare i palchi, sognavo di insegnare.

Adesso chi prediligi?

Amo suonare ogni genere musicale: dal barocco, al classico al romantico, al rock, al pop… il mio compositore preferito però è in assoluto J.S.Bach. Bach è un mistero ed ogni volta che si suona si scopre sempre qualcosa di nuovo sul violino e anche su se stessi. La sua Ciaccona mi ha fatto vincere concorsi che mi hanno cambiato la vita ed ogni volta che la riprendo per studiarla mi rendo conto di scoprire cose che prima non notavo…

Qual’ è il tuo genere preferito da suonare?

Ogni brano violinistico ha una sua difficoltà: tutto sta sempre nel COME suonare le note.

Di assolutamente difficile tecnicamente parlando, a livello di virtuosismi, c’è Paganini! Ogni sua composizione violinista è di un livello di difficoltà elevatissima: intonazione, velocità e musicalità nell’esecuzione lo rendono un vero banco di prova per qualsiasi violinista!

Secondo te qual’ è in assoluto il brano violinistico più difficile dal punto di vista esclusivamente tecnico?

Se dovessi però dire un altro autore che è DAVVERO difficile da studiare, di sicuro Mozart è al primo posto. Tutti i suoi concerti sono in ogni audizione! I suoi tipi di virtuosismi fanno in modo che il suono del violino risulti puro e cristallino! Non esistono passaggi “sporchi” o eseguiti come se fossero un semplice effetto sonoro: il balzato deve essere balzato, il detachè, detachè! l’articolazione delle dita deve rendere ogni nota chiara e limpida, l’intonazione impeccabile e pulita, lo sfumato, sfumato! Mozart rende un violinista, un VIOLINISTA.

Qual’ è l’aspetto che più ti piace dei tuo lavoro di insegnante di musica?

L’aspetto che più mi piace in assoluto del mio lavoro da insegnante è sicuramente quello di riscoprire la musica con le orecchie di chi non la conosce.

Quando si studiano brani o passaggi tecnici che col tempo noi musicisti diamo per scontati si perde un po’ il senso della meraviglia: dopo aver suonato la maggior parte del repertorio è come se fosse tutto già visto, già fatto, già sentito…ma quando si insegnano le stesse cose ad alunni che non hanno mai sentito un concerto o non hanno mai suonato insieme, allora si riscopre quella magia iniziale e si ritorna anche un po’ bambini.

Come dico sempre, l’insegnante deve lasciare un segno, come suggerisce la parola stessa. E’ dallo stupore che abbiamo imparato a conoscere e rapportarci al mondo. E quello stupore lo vivo ogni giorno in classe tramite i mie alunni.

Avresti mai pensato che l’insegnamento sarebbe diventato parte della tua vita?

Si, ho sempre pensato fin da piccola che la mia strada fosse quella dell’insegnamento.

Quando avevo 11 anni mi divertivo con le amiche ad insegnare violino e comunque non sono mai riuscita a vedere la professione del violinista concertista divisa da quella del violinista maestro.

Ho seguito master, seminari e lezioni con violinisti eccezionali ed ero orgogliosa quando poi li sentivo suonare in concerto…non potevo credere di avere la fortuna di poter studiare con la stessa persona che vedevo suonare su un palco. Vien da sé che per me è impensabile non insegnare.

Il mondo della musica sta diventando sempre più competitivo a fronte della globalizzazione e della entrata incalzante delle nuove tecnologie. Qual’ è secondo te nella musica un elemento importante e imprescindibile per creare sound innovati e inediti?

Diciamo che non c’è una vera e propria “ricetta” per creare nuove attrattive sul fronte musicale: se così fosse ci sarebbero molti più musicisti che vivono e fanno vivere facendo solo musica! La prima cosa da fare, forse, è far conoscere per bene prima di tutto quello che è stato già fatto e poi provare a fare di meglio! Per fare un parallelismo: i veri rivoluzionari sono coloro che conoscono la storia, sanno tutto, si fanno un’opinione e poi sono pronti per dire la loro e cambiare le cose in meglio…se non si hanno queste attitudini non si può parlare di rivoluzionari.

Cosa pensi del panorama musicale attuale? E come vedi il futuro della musica?

Diciamo che il panorama musicale attuale si divide secondo me in due “fazioni”: il mondo della musica di repertorio strumentale, operistico e ballettistico e il mondo pop/rock/altri generi.

Il primo mondo sopravvive. E vi spiego anche il perché facendovi queste domanda: quante volte nella vostra vita siete andati in teatro? Quante volte vi siete informati su qualche concerto di musica da camera nella vostra città? Queste domande non hanno lo scopo di far sentire inadeguati: se sapete le risposte significa che c’è ancora speranza e che il mondo della musica accademica sta sopravvivendo! Se non si ha la risposta a queste domande, perché non c’è interesse…

Per quanto riguarda il secondo mondo sento per radio canzoni belle, musicali, di nicchia…ma alla fine tutto si riduce a quello che si ascolta quando si sta da soli.

Qual’ è la tua visione della didattica online?

La didattica on line è un mezzo utilissimo che si ha quando non c’è altro mezzo per fare lezione.

Con la mia classe ho fatto cose bellissime in DAD (Didattica a distanza) a marzo, e altre ne farei se nella città in cui lavoro, dovessimo ritornarci.

Certo, non è facile! I professori devono lavorare di più se il lavoro vuole essere efficace. Io personalmente sono molto fortunata ad avere dalla mia Marco Rateni! Un fidanzato che, oltre ad essere un architetto, è anche docente e pratico di discipline informatiche…quindi la mia visione non può essere che positiva, purché si lavori e lo si faccia bene!

Ovviamente nella DAD un tipo di collaborazione speciale è anche con i genitori dei ragazzi: la loro disponibilità ed il loro assicurarsi che i figli seguano le lezioni è di vitale importanza!Tutto il mio ringraziamento va sempre ai genitori…ed ai vicini di casa di qualsiasi famiglia in cui si suoni uno strumento!

Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ci puoi dare qualche anticipazione?

I miei progetti per il futuro implicano collaborazioni con tutti i tipi di artisti. Solo unendo le forze si può offrire un prodotto di qualità. I miei progetti attuali sono invece continuare con la mia attività da violinista freelance caricando contenuti sui miei canali youtube e social e continuare ad insegnare per suonare anche con i miei alunni.

Qual’ è il messaggio che vuoi trasmettere ai tuoi giovani allievi?

Il messaggio che vorrei passasse alla mia classe di violino è che non esiste studio sprecato.

Mio padre una volta mi disse che imparare una cosa nuova è come mettere un soldino dentro un salvadanaio…ora questa bellissima metafora è anche vostra!

E quale brano vuoi dedicare a loro?

Se ci fosse un brano che potessi dedicare ai miei alunni sarebbe l’Overture dal Signor Bruschino di Rossini…spero la loro vita possa essere tutta in crescendo come questa composizione.

Roberta Pranzitelli

In collaborazione con Anna Corallo e Claudio Calcinai