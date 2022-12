“In… Canto di Natale: voci per la Pace”, tutto pronto per l’evento del Montini

L’Istituto Comprensivo Montini è lieto di presentare la prima Edizione di “In … Canto di Natale: voci per la Pace”, un saggio di canti natalizi, e non solo, realizzato dagli alunni delle classi prime, seconde e la classe terza del corso musicale della Scuola secondaria di primo grado e dai loro docenti di musica.

I ragazzi si esibiranno il giorno 21 dicembre presso l’Auditorium del Liceo Classico in Via Scardocchia – Campobasso, in due spettacoli consecutivi: alle ore 16:00 e alle ore 17:30.

A dirigere i giovani talenti che proporranno un repertorio all’altezza delle aspettative, mostrando tutta la loro passione per il canto e per la musica, saranno la professoressa Giuliana Fasolino e il professore Carmine D’Alessio.

Soddisfatta la dirigente scolastica Agata Antonelli per il grande impegno profuso dai docenti e dagli alunni. Nel ricordare le parole del Pontefice, lasciate ai ragazzi della Montini partecipanti all’incontro in Vaticano “Scuole di Pace” il 28 novembre scorso, “diventate poeti di pace, non artigiani, scrivete il verso incompiuto della poesia che è la vita…” augura a tutta la comunità scolastica un cammino di Pace.