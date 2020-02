In calo le imprese dettaglio, aumentano quelle di ristorazione e ospitalità

Confcommercio: i dati contenuti nell’analisi “Demografia d’impresa nelle città italiane”

In 11 anni le imprese di commercio al dettaglio del centro storico di Campobasso sono diminuite di 42 unità, passando dalle 353 del 2008 a 311 nel 2019. Lo rileva lo studio di Confcommercio ‘Imprese e città’. In leggero calo anche quelle situate al di fuori del centro storico, 424 nel 2008, 420 nel 2019. Segno positivo, invece, per attività di alberghi, bar e ristoranti. Nel 2008 quelle presenti nel centro storico erano 89, 108 nel 2019. Analogo trend anche per quelle fuori dal centro storico, 158 nel 2008, 164 nel 2019.

A Isernia invece in 11 anni le imprese di commercio al dettaglio del centro storico sono diminuite di 13 unità, passando dalle 152 del 2008 a 139 nel 2019. Lo rileva lo studio di Confcommercio ‘Imprese e città’. In calo anche quelle situate al di fuori del centro storico, 194 nel 2008, 176 nel 2019. Aumentano, invece, le attività di alberghi, bar e ristoranti. Nel 2008 quelle presenti nel centro storico erano 46, 53 nel 2019. Segno positivo anche per quelle fuori dal centro storico, 60 nel 2008, 81 nel 2019.