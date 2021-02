In basso Molise circa 1000 contagi. Roberti: “Pazienti con carica virale più alta”

Circa mille contagiati in Basso Molise con 186 positivi nella sola Termoli. Sono questi i dati di un contagio che inizia a spaventare diffusi dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Il Basso Molise si sveglia in zona rossa e per la prima volta ad un anno dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19 la zona costiera del Molise deve fare i conti con le limitazioni, con i negozi, bar, ristoranti e pizzerie chiusi. E con il contagio che rischia di dilagare incontrastato. Non è bastata la decisione assunta dai sindaci dei 27 Comuni ricadenti nell’ordinanza di Toma di chiudere nelle scorse settimane le scuole per cercare di contenere la curva del contagio. Non è bastato neanche dichiarare la sola Campomarino zona rossa e cercare anche in questo caso di arginare la curva del contagio. Nella seconda ondata della pandemia non era mai successo in Molise che una zona di oltre 100mila persone venisse posta in lockdown.

Una necessità che viene rappresentata nelle parole di Roberti: “a Termoli attualmente abbiamo 186 positivi, ben lontani dai valori di dicembre che contavamo 277 positivi, Campobasso 357 e Isernia 327”. E allora, come si stanno chiedendo più e più persone, perché con numeri decisamente più bassi di dicembre, i sindaci e il Governatore Toma hanno ritenuto necessario, anzi indispensabile, chiudere il Basso Molise?

“Perché attualmente la situazione presenta un diffuso contagio nell’intero Basso Molise – afferma ancora Roberti riversando i suoi pensieri sulla sua pagina Facebook – attualmente c’è un migliaio di casi e con gli ospedali abbondantemente sovraccarichi, peraltro i soggetti presentano un quadro clinico preoccupante. La carica virale finora osservata in pazienti positivi è molto elevata e la trasmissione molto più rapida, per questo in maniera prudenziale è necessario una maggiore attenzione”.

Mille positivi su 110mila abitanti complessivi, pari all’1% circa della popolazione contagiata con un virus che è più aggressivo e presenta una carica virale più alta. A nulla è valso l’appello di politici, cittadini, ed istituzioni alla responsabilità collettiva. Ad evitare di uscire e assembrarsi nei luoghi pubblici. Basti pensare che mentre il presidente Toma firmava l’ordinanza che chiudeva ufficialmente tutto il Basso Molise, Corso Nazionale a Termoli era pieno di persone intente a fare la passeggiata della domenica sera.

“E’ del tutto evidente che il sistema sanitario rischierebbe di andare in difficoltà qualora i casi aumentassero a dismisura, considerando soprattutto la carenza di personale sanitario e le condizioni degli ospedali del Molise. I sindaci – ha affermato ancora Roberti – ad unisono hanno convenuto che decretare la zona rossa fosse una decisione di buon senso. Mi meravigliano coloro che oggi accusano i sindaci sull’incapacità di controllare gli assembramenti in Comuni dove la carenza cronica di personale, vigili urbani e forze dell’ordine è una problematica atavica. Fa ancor più specie però, se tali accuse giungono da chi ha svenduto il proprio territorio disseminandolo di pale eoliche, decretato la morte dello Zuccherificio e rottamato soprattutto la Sanità del Basso Molise”.