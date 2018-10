In barba ai divieti, sorpassi da brividi sulla Bifernina: 30 le patenti ritirate

Stretta della Polizia Stradale sul territorio regionale contro il mancato rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti. Complessivamente sono stati controllati più di 850 autoveicoli e sono state contestate più di 590 violazioni. Inoltre, sono state 61 le infrazioni accertate per mancato uso delle cinture di sicurezza (di cui 3 recidivi nel biennio), 20 per l’uso di cellulari durante la guida. Sotto la lente degli agenti anche e soprattutto “la Bifernina” dove, a seguito dei controlli per la stabilità della diga effettuati dopo il sisma, è stato imposto il limite dei 50 Km/h. In particolare, sono state 30 le patenti ritirate a seguito di soprassi non consentiti e pericolosi.

