In autunno voto anticipato a Santa Maria del Molise, Conca Casale e Agnone

Per fine mandato appuntamento settembrino con le elezioni anche a Sesto Campano

Bolle tantissimo in pentola in molti Comuni dell’isernino in fatto di rinnovi dei consigli comunali. Vuoi per scioglimento delle assemblee amministrative a seguito di sfiducia al primo cittadino o dimissioni della maggioranza degli eletti e vuoi per naturale scadenza del mandato amministrativo in corso, si sarebbe dovuto votare esattamente in questo periodo di fine primavera-inizio estate se non fosse intervenuto, assolutamente dirompente e devastante, il temibile coronavirus che ha procurato lo slittamento di ogni cosa, compresi gli appuntamenti elettorali onde evitare assembramenti, contatti e pericoli. Ergo se ne parlerà -si spera – nell’autunno prossimo di tornare nei seggi elettorali di tanti Comuni molisani per disegnare il nuovo quadro amministrativo delle diverse realtà locali. Nel frattempo, è ovvio, tanto continua a bollire in pentola – a livello di elezioni – con mosse, intese e primi abboccamenti seppure nient’affatto ufficiali e definitivi. Dove si voterà? Partiamo dai Comuni dell’isernino commissariati a seguito di crisi, divergenze, decadenze e dimissioni insorte nelle assemblee. Voto anticipato ci sarà ad Agnone (sindaco decaduto Marcovecchio), il maggiore tra i Comuni dell’isernino chiamati anticipatamente al seggio a seguito dello scioglimento dell’assemblea amministrativa, quindi a Santa Maria del Molise (ex sindaco Kniahjnicki) e Conca Casale (Bucci, Sindaco ultimo), quest’ultima la più piccola realtà a tornare anticipatamente al voto. In questi tre Comuni infatti si sono avute divergenze tali nei rispettivi consigli comunali da procurare lo scioglimento di quanto eletto dalle popolazioni locali. Cosa è in corso in tali realtà in vista del voto autunnale? Tanto, ma non tutto. Ma soprattutto niente ancora di definitivo ed ufficiale. Ci si incontra, si parla, ci si vede, qualche intesa è prossima, si fanno anche nomi, ma ovunque c’è ancora tanto da lavorare da qui al prossimo autunno per definire sindaci, alleanze e liste. Chiudiamo con un Comune del Venafrano, Sesto Campano, dove si voterà per scadenza naturale. C’è da designare il dopo Paolone, il medico che ha retto per l’intero mandato, e i pretendenti – dalle voci – sono tanti. Qualche anticipazione? Impossibile, perché ognuno degli aspiranti si mantiene ben coperto per non scoprire le carte! L’unica certezza è che in molti aspirano, per cui la contesa si annuncia proprio tale. Ad ogni modo il prossimo autunno “sarà caldo” in tanti Comuni dell’isernino.

Tonino Atella