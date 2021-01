È stata beccato a girare in auto alle 3 del mattino assieme ad una persona di Lanciano ed è stato multato per 533 euro per violazione del coprifuoco un pregiudicato termolese. Gli agenti della Polizia lo hanno beccato in via Santa Lucia. I due non hanno saputo giustificare la presenza a Vasto e quindi sono stati multati in violazione del coprifuoco.