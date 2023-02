In auto con la droga cade nella rete della Polizia

Investigatori della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria questa sera (sabato 11 febbraio) un uomo per possesso di stupefacenti. Stava percorrendo a bordo di un’auto la fondovalle Bifernina in direzione Campobasso ed è incappato in un posto di blocco degli agenti della Narcotici che hanno voluto approfondire “la conoscenza” e, anche se per il momento si tratta solo di indiscrezioni, pare sia stato trovato in possesso di un discreto quantitativo di droga. (SEGUONO AGGIORNAMENTI).