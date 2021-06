In auto con 34 grammi di eroina, arresto convalidato per una 27enne

La donna resterà confinata ai domiciliari. L’avvocato intanto prepara l’istanza al Riesame

È stato convalidato l’arresto ed è stata confermata la misura dei domiciliari per una 27enne arrestata dai carabinieri dopo essere stata sorpresa dai carabinieri con 34 grammi di eroina in auto. Questa la decisione presa dal giudice D’Agnone (pm Sabusco) all’esito dell’udienza di convalida. Presente anche il legale della donna, l’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso) il quale ha già preannunciato istanza al tribunale del Riesame per chiedere l’applicazione di una misura meno afflittiva. La donna, durante un normale controllo del territorio, fu fermata dai militari dell’Arma di Mirabello Sannitico. La 27enne era in auto con un’altra donna e un bimbo. L’atteggiamento sospetto delle due donne ha spinto i militari ad approfondire i controlli: e così i carabinieri hanno atteso gli agenti di sesso femminile della Polizia Municipale dei Comuni di Campobasso e Ferrazzano; in seguito alle perquisizioni è stato ritrovato lo stupefacente ed è scattato con l’arresto.