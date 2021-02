In aumento i contagi anche a Campodipietra, “Si Valuti zona rossa temporanea”

Poiché nella giornata di ieri, 17 febbraio -si legge in una nota del consigliere comunale di Campodipietra Federico Di Bona- il numero dei positivi è aumentato di 8 persone e tenuto conto della saturazione degli ospedali molisani e soprattutto l’impossibilità di ricovero all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, nei reparti di malattie infettive e di terapia intensiva, il consigliere ha chiesto di valutare l’istituzione temporanea di zona rossa. Inoltre è stata chiesta la pianificazione e l’esecuzione quanto prima degli screening su tutti gli studenti e su tutto personale operante nelle scuole del Comune;L’attivazione di un sistema “drive in” per il tracciamento dei possibili positivi;La messa in sicurezza degli ambienti pubblici e privati attraverso sanificazioni accurate;L’entrata in funzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).