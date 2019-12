In attesa del trapianto di midollo da due anni: «Aiutatemi!»

La storia di Ennio Iannetta, pensionato di Rocchetta a Volturno

Ennio Iannetta 65 anni pensionato di Rocchetta a Volturno lancia un appello: «Sono in attesa di trapianto di midollo spinale da quasi due anni e ancora non si è trovato un donatore compatibile, probabilmente nella banca dati, non si è trovato ancora nessuno che possa aiutarmi a superare questo gravissimo problema. Purtroppo anche la terapia che sto facendo, non mi aiuta più di tanto. Tengo a sottolineare quello che dicono i medici e cioè, donare queste cellule, non comporta nessuna controindicazione e per iscriversi al ADMO, associazione donatori midollo osseo, basta un semplice prelievo di sangue. Grazie».