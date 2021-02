In arrivo neve e gelo: il Comune predispone squadre di intervento

La protezione civile ha diramato un’allerta meteo. Le previsioni, infatti, indicano che nelle prossime ore le temperature scenderanno repentinamente in gran parte del Molise, Isernia inclusa. In particolare, è prevista neve per sabato 13 febbraio, anche se con precipitazioni che non dovrebbero essere di grande intensità. La preoccupazione maggiore, però, è dovuta alle basse temperature che, almeno fino a martedì 16 febbraio, specie di notte, si attesteranno sotto lo zero, fino a -9.Il gelo potrà causare la formazione di lastre di ghiaccio e, di conseguenza, rendere scivolosi i marciapiedi e pericolose le strade. Pertanto, si raccomanda a tutti, ma soprattutto ai pedoni, di fare massima attenzione e, possibilmente, di uscire solo per effettive necessità. Il Comune di Isernia ha già predisposto squadre di intervento ma, così come in passato, chiede la collaborazione dei cittadini, affinché ognuno usi la necessaria prudenza e, se del caso, rimuova l’eventuale neve dal tratto di marciapiede davanti alla propria casa o negozio. Il Comune, d’altro canto, monitorerà l’intero territorio, intervenendo soprattutto nelle aree più sensibili e a rischio, come quelle con presenza di scuole e la zona ospedaliera.