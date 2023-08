In arrivo in Molise temporali, grandinate e forte vento: allerta della Protezione Civile

In arrivo anche in Molise la perturbazione che sta già colpendo alcune regioni del nord e centro Italia. Previsti forti temporali, occasionalmente anche grandinate e forti raffiche di vento. Per tale motivo la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta oggi a partire dal pomeriggio-sera di oggi, venerdì 4 agosto, e per le successive 24-36 ore.

I fenomeni previsti sono stando al bollettino della Protezione Civile sono i seguenti: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Moto ondoso in aumento, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.