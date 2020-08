In arrivo in Molise altri migranti da Lampedusa

Dovrebbero prendere il posto dei migranti ospiti del Cas di Campolieto che stanno per essere rimpatriati in Tunisia dopo le due settimane di quarantena. Intanto a Campomarino sono fuggiti anche migranti positivi al Coronavirus

La notizia attende ancora una conferma ufficiale, ma è quasi certo che in Molise nelle prossime ora dovrebbero arrivare altri migranti provenienti da Lampedusa. Una cinquantina e non di più che vanno a prendere il posto dell’egual numero di migranti che erano ospiti del Cas di Campolieto e che ora a quanto pare verranno rimpatriati in Tunisia dopo aver superato la quarantena di 14 giorni.



Le ultime novità arrivano dal sito web del Trg Sicilia che scrive testualmente: «Non si contano gli sbarchi autonomi avvenuti a Lampedusa negli ultimi giorni. Solo nel fine settimana, in tutto, sono arrivati nell’isola delle Pelagie oltre 700 migranti. Di fronte all’hotspot di nuovo in grande difficoltà, la Prefettura di Agrigento ha deciso di riprendere i trasferimenti verso Porto Empedocle con i traghetti di linea e motovedette. Almeno 2-300 stranieri che poi dovrebbero essere destinati a centri di accoglienza in Piemonte, Calabria e Molise. Circa 80 sono già partiti e arriveranno sulle coste agrigentine in serata. Di fronte a questa situazione, il sindaco di Lampedusa, Totò Martello torna a chiedere risposte straordinarie a Roma».

Intanto si apprende che ieri dal Cas di Campomarino ci sono state altre fughe di migranti di cui tre di loro positivi al Coronavirus.