In arrivo in Molise 6mila dosi per i bimbi, si parte. Toma: “E’ l’unica arma”

Ci saranno dei percorsi ad hoc nei centri vaccinali con i pediatri di sorveglianza. Il governatore: “Le limitazioni a feste e veglioni spettano ai sindaci”

Vaccino per i bambini, terapie intensive e limitazioni per le feste natalizie. Argomenti toccati dal presidente della Regione Donato Toma a margine del consiglio regionale che si è tenuto questa mattina, martedì 14 dicembre.

Dal 16 dicembre i vaccini per i più piccoli

E’ l’unica arma che abbiamo a disposizione per combattere la pandemia e tra poche ore sarà a disposizione anche dei bambini tra i 5 e 11 anni. Già da questa sera alle 19 è possibile la prenotazione.

“Domani, 15 dicembre, – ha esordito il governatore – arriveranno 6 mila dosi di vaccino per i più piccoli. Il Generale Figliuolo ha esaudito le nostre richieste perché inizialmente le consegne erano previste per il 22. Invece saranno consegnate domani le 6 mila dosi e il 16 dicembre potremo iniziare con i vaccini per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Mi auguro che i genitori si convincano che l’unica arma efficace in questo momento sono i vaccini. Spero si consiglino con i propri pediatri e se non ci sono controindicazioni particolari facciano la dose ai propri figli. Noi siamo pronti e li accoglieremo come si conviene ad una popolazione quella dei bambini.”

Dove si faranno i vaccini ai bambini

“Creeremo un percorso ad hoc – ha proseguito Toma – all’interno dei centri vaccinali dove ci sarà il pediatra di sorveglianza e ci auguriamo che le 6 mila dosi che stanno per arrivarci finiscano presto.

Purtroppo in Molise abbiamo solo 5 pediatri, però ho già firmato un accordo con i pediatri di libera scelta e immaginiamo di reclutarne altri che possano fornirci un aiuto in questo particolare momento.”

Moduli di terapia intensiva

Come noto, ieri, è stata superata anche in Molise la soglia critica di occupazione di posti letto in terapia intensiva che è fissata nel 10% del totale disponibile. In regione ce ne sono 39 e pertanto la soglia è fissata in 3,9 posti. Ieri c’è stato il quarto ricovero in Rianimazione e questa evenienza evidentemente preoccupa.

Fuori dal Cardarelli, come noto, sono stati installati i moduli di terapia intensiva, sino a questo momento mai utilizzati.

“I moduli sono pronti da quando li abbiamo installati – ha commentato il presidente – ma dobbiamo essere pronti con i medici perché, come noto, c’è una grande carenza di personale. Pertanto se sarà necessario e si dovesse ricorrere a quei moduli, dovremo reclutare altre squadre di anestesisti.

Limitazioni per le festività

“I sindaci – ha continuato Toma – hanno la possibilità di esercitare il potere di ordinanza sanitaria, quindi saranno loro, quando servirà, che dovranno adottare delle limitazioni nei propri territori.”

Ma il governatore nei giorni scorsi si era già espresso in tal senso, augurandosi dei limiti temporali per feste e veglioni. “Ho controllato le linee guida e prevedono che sia controllata la capienza nei locali perché dovrà essere calmierata e prevedono anche che l’accesso sia consentito soltanto ai possessori del green pass rafforzato. Laddove i sindaci ritengano opportuno, soprattutto nei grandi centri, che veglioni e feste non proseguano fino alla mattina, possono adottare proprie ordinanze.” Redpol

L’INTERVISTA IN ALTO