In arrivo aria fredda sul Molise, possibili fiocchi di neve a quote collinari

Dopo la prima irruzione di aria artica della stagione che ha interessato le regioni settentrionali ed il Nord Europa, – riporta meteoinmolise.com – a settimana appena iniziata vedrà l’Italia nettamente divisa in due dal punto di vista termico: clima invernale al Nord, primaverile al Sud e sulle Isole. A metà strada il Centro, ma con un progressivo addolcimento, più evidente da mercoledì.

MERCOLEDI’, torneranno correnti umide e temperate proveniente dalla Penisola iberica e dal basso mar Mediterraneo, in seno alle quali si muoveranno una serie di veloci perturbazioni, responsabili di un tempo molto variabile, favorevole ad altre fasi piovose.

FASI PIOVOSE MA ZERO TERMICO MOLTO ALTO

La prima di questo “treno” (la n.7) raggiungerà la Sardegna in serata, tra questa notte e domani investirà con la sua parte più attiva il Centro-Sud. Mercoledì transiterà rapidamente la n. 8, con obiettivo sempre le regioni centro-meridionali. La numero 9, infine (la più intensa), è attesa giovedì: questa volta sarà coinvolto anche il Nord, con un altro bel carico di neve per le Alpi ma, seppure in un quadro ancora di grande incertezza, localmente anche in pianura sulle regioni di Nordovest.

METEO MOLISE:

Nella giornata di martedì 13 dicembre 2022, la nostra regione sarà interessata da correnti fredde e da precipitazioni sparse. In particolare, al mattino, avremo precipitazioni estese ma non forti con nevicate generalmente oltre i 1.000 metri con qualche fiocco di neve che potrebbe giungere, a tratti, verso i 900 metri. Nel pomeriggio, quota neve in rialzo ed in serata oltre i 1.700 metri.

Nella giornata di mercoledì, piogge a tratti su tutta la regione con forti venti da sud e quota neve oltre i 2.100 metri.

Previsioni a cura di meteoinmolise.com