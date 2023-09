In arrivo a Campobasso autobus elettrici

Il Comune di Campobasso ha aggiudicato al Rti Iveco e Enel X Way Italia l’appalto per la fornitura di 6 autobus elettrici plug-in e relative infrastrutture di ricarica per un importo di circa 3,2 milioni di euro.

Il via libera al termine della procedura di gara.

L’Amministrazione comunale – riporta Ansa Molise – ha aderito alla manifestazione di interesse prevista dal Pnrr con l’intento di utilizzare gli eventuali finanziamenti per iniziare a dotare la città di autobus a emissioni zero.

L’obiettivo minimo da raggiungere stabilito dal Pnrr è rappresentato dall’entrata in esercizio di almeno due bus entro il 31 dicembre 2024 e di complessivi sei bus, compresi i precedenti, entro il 30 giugno 2026 con alimentazione elettrica o a idrogeno.