In arrivo 5milioni per ristrutturare l’ex villaggio di San Giuliano

Il sindaco Ferrante: “Invitalia ha espletato la gara per l’affidametno della progettazione e a breve si vedrà chi è risultato vincitore della gara e si passerà al progetto effettivo. Spero che ci saranno tempi brevi anche per accogliere i profughi dell’Ucraina. Si darebbe un bel segnale a livello nazionale e internazionale”

Cinque milioni di euro per ristrutturare l’ex villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia. E’ la novità che arriva nelle ultime ore a seguito dell’espletamento della gara di affidamento del progetto relativo alla ristrutturazione delle casette che hanno ospitato i residenti di San Giuliano di Puglia dopo il terremoto del 2002.

Proprio il Quotidiano del Molise aveva rilanciato l’idea di utilizzare l’ex villaggio provvisorio di San Giuliano per ospitare i profughi della guerra in Ucraina (QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO).

“Invitalia ha espletato la gara per l’affidamento della progettazione e a breve si vedrà chi è risultato vincente di questa gara e si passerà al progetto effettivo”, ha affermato il sindaco Giuseppe Ferrante.

Successivamente al progetto effettivo si espleterà la gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e successivamente partiranno i lavori per l’ammontare totale, comprensivo della progettazione, di 5milioni di euro.

“Con la passata amministrazione comunale San Giuliano ha partecipato al Cisal, il contratto istituzionale che ha visto in prima linea anche la Croce Rossa stilando una convenzione appoggiata dalla Protezione Civile e risultando vincitrice della somma per i lavori”, ha proseguito il primo cittadino.

Si tratta di una somma importante che consentirà di ristrutturare tutto l’ex villaggio provvisorio che all’epoca era dotato di casette in legno con cucina e bagni, di una palestra, un centro commerciale, una chiesa, la caserma dei carabinieri e l’edicola.

Possibile l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina

Un villaggio che per anni ha ospitato i residenti di San Giuliano in attesa della ricostruzione post-sisma 2002 e che successivamente era stato lasciato in totale abbandono.

Era, poi, balzato nuovamente agli onori della cronaca nel 2018 in occasione dell’arrivo dei migranti anche in Molise. Era stato proprio l’allora Ministro Matteo Salvini ad effettuare un sopralluogo presso l’ex villaggio.

Il progetto, però, era naufragato proprio a causa dell’elevato costo della ristrutturazione delle casette e del villaggio.

Adesso, però, potrebbe ospitare i profughi della guerra in Ucraina considerando che anche l’Italia dovrà fare la sua parte nell’accoglienza.

“Mi auguro che si acceleri le tempistiche della ristrutturazione proprio per dare un segnale nazionale e internazionale importante – ha affermato il sindaco Ferrante – potrebbe ospitare circa mille persone.

Da parte nostra siamo disponibili all’arrivo della popolazione. Daremmo un bel segnale di accoglienza e di solidarietà”.