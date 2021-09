“In arrivo 200mila euro per la scuola dell’Infanzia”, l’annuncio del sindaco Di Pardo

Duecentomila euro che saranno destinati alle opere per la scuola dell’infanzia. E’ quanto annunciato dal sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, rispetto al finanziamento che il Comune bassomolisano riceverà per la ripartenza in sicurezza della scuola. Si tratta di una serie di finanziamenti che rientrano in un bando messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per diversi progetti inerenti, appunto, la ripartenza della scuola con la massima sicurezza. “Le difficoltà che la pandemia ha creato e continua a creare non frenano il lavoro di programmazione dell’amministrazione comunale. Il 13 agosto – ha affermato Di Pardo – abbiamo presentato un progetto al Miur riguardante la scuola dell’infanzia. Il 23 agosto con decreto del direttore finanziario del Ministero, Petacciato ha visto premiata la sua idea progettuale: per l’edilizia scolastica leggera ci hanno assegnato 200.000 euro. Questa amministrazione si conferma sempre pronta a cogliere le opportunità che Stato e Regione offrono”.