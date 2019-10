In America per far fortuna, ma i 100 anni li fa in Italia

Nonna Marietta supera oggi il traguardo del secolo

Annamaria Piunno, o come diciamo tutti Marietta, è nata il 22 ottobre 1919 a San Giovanni in Galdo. Ultima nata di Vincenzo, che partì in nave a cercare fortuna nella ‘Merica. Nel 1939 ha sposato Agosto Assunto Venturino.Il 27 dicembre: se avessero sforato la fine dell’anno lo sposo avrebbe dovuto pagare la tassa sul celibato.In compenso Assunto ha pagato con 5 anni di guerra e prigionia in Grecia. Poi il dopoguerra, che significa una battaglia quotidiana per conquistare piccoli brandelli di benessere. Per la famiglia. Con fatica. E con gioia. Con fatica, gioia e soddisfazione: perché la famiglia ha conquistato benessere,superato ostacoli, vissuto bei momenti, condiviso difficoltà… E tante altre cose, tanto minime e tanto uguali a tante altre donne della sua età e della nostra terra. E questo è assolutamente la cosa grande della sua vita: costituire insieme a tante altre la trama di acciaio su cui noi altri possiamo tessere la tela della nostra vita. E tutto questo lo ha fatto sempre con il sorriso sulle labbra e nel cuore. Per un secolo intero.