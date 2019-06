In 458 giurano fedeltà alla patria, cerimonia alla Caserma Frate (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO

Una giornata che rimarrà indelebile nei loro ricordi. La fierezza e l’orgoglio di essere carabinieri suggellato da un momento carico di emozione e significato, il più importante per la carriera di un militare. Si è tenuto questo pomeriggio nella Piazza d’Armi della Caserma Frate, sede della scuola Allievi dell’Arma, il solenne giuramento di 458 allievi carabinieri a conclusione del 138° corso formativo, intitolato al carabiniere, medaglia d’oro, al valor militare, Vittorio Marandola, valorosissimo militare che, al grido di “Viva l’Italia”, veniva ucciso da un plotone d’esecuzione tedesco a Fiesole (FI) il 12 agosto 1944. «Durante la dominazione nazifascista teneva salda la tradizione di fedeltà alla Patria, prodigandosi nel servizio ad esclusivo vantaggio della popolazione e partecipando, con grave rischio personale, alla attività del fronte clandestino. Pochi giorni prima della liberazione, mentre già al sicuro dalle ricerche dei tedeschi, si accingeva ad attraversare la linea di combattimento per unirsi ai patrioti, veniva informato che il Comando germanico aveva deciso di fucilare dieci ostaggi nel caso egli non si fosse presentato al comando stesso entro poche ore. Pienamente consapevole della sorte che lo attendeva, serenamente e senza titubanze la subiva perché dieci innocenti avessero salva la vita. Poco dopo affrontava con stoicismo il plotone di esecuzione tedesco e al grido di ‘Viva l’Italia!’, pagava con la sua vita il sublime atto di altruismo. Nobile esempio di insuperabili virtù militari e civili». La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, generale Giovanni Nistri e delle autorità civili, militari e religiose. Particolarmente emozionante e carica di significato l’apposizione degli alamari sulle “marsine” della divisa degli allievi che con questo conferimento ufficiale assumeranno le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e già da fine giugno, per il periodo estivo, metteranno sul campo tutte le nozioni acquisite attraverso un periodo di tirocinio pratico presso le Stazioni territoriali più impegnate sul fronte della lotta alla criminalità. Grande commozione nel piazzale d’Armi quando si è voluto ricordare e omaggiare l’Appuntato Emanuele Anzini, carabiniere abruzzese Emanuele Anzini travolto e ucciso mentre era in servizio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, travolto da un’auto. Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona, padre di una bimba che vive in Abruzzo, appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno stava effettuando un posto di blocco quando, poco prima delle 3, è stato investito da un’auto e trascinato per decine di metri. A travolgerlo un cuoco 34enne, che, secondo le prime ricostruzioni, guidava in stato di ebbrezza e a cui era stata già ritirata la patente nel 2018.