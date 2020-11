Imu, la Giunta comunale di Campobasso propone la conferma di aliquote e detrazioni per l’anno 2020

La Giunta comunale di Campobasso ha proposto la conferma per aliquote e detrazioni Imu vigenti lo scorso anno. Per l’anno 2020, dunque, non si registreranno variazioni, anche se l’effettiva definizione del provvedimento sarà sottoposta all’esame del Consiglio comunale, che ne dovrà ratificare l’approvazione definitiva.

Nella fattispecie, resta l’aliquota ridotta per l’abitazione principale (5,00 per mille con detrazione dell’importo di 200 euro). Per tutti gli altri fabbricati resta al 10,60 per mille, così come per le aree edificabili. Sui terreni agricoli, rimane in vigore la 7,6 per mille.

La nuova IMU – in sostanza – mantiene gli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019. Il pagamento dell’imposta avviene come noto in due rate, ossia 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. Il contribuente può decidere – a sua discrezione – di corrispondere entro il 16 giugno dell’anno il pagamento in soluzione unica. Sul sito del comune di Campobasso – all’interno della sezione servizi aggiuntivi – è possibile consultare tutte le informazioni, il regolamento e il calcolo Imu 2020, mediante app esterna.