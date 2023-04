Improvviso black-out allo stabilimento Stellantis: linee di produzione ferme e dipendenti a casa

Non è ancora chiara la causa del blackout che si è registrato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 aprile, allo stabilimento Stellantis (ex Fiat) di Termoli. Immediata è scattata la chiamata ai tecnici manutentori che hanno cercato di risalire al potenziale guasto.

Intanto linee e produzione bloccata nello stabilimento di Rivolta del Re. L’energia elettrica sarebbe improvvisamente mancata poco dopo le 15. Tutte le officine ad eccezione del montaggio-lavorazione V6 hanno lasciato la fabbrica per l’impossibilità di lavorare.

L’azienda, inoltre, ha comunicato ai sindacati la fermata produttiva anche per il terzo turno con ricorso a CIGO su GSE. Il motore V6 lavora regolarmente. Domani, giovedì 20 aprile, sul 1^ turno restano fermi: GSE e T4 in CIGO, FIRE e Cambi C520 e C546 in senza lavoro con recupero produttivo.