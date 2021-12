Improvvisa impennata di contagi tra i giovani: rinviati alcuni eventi natalizi

Il Sindaco e l’Amministrazione di Montenero di Bisaccia informano che gli eventi inseriti nel cartellone natalizio previsti per domenica 19 dicembre 2021, sono rinviati ad altra data a causa di un improvviso incremento della curva dei contagi al Sars-CoV-2, per i quali risulta coinvolta la fascia dei più giovani e dei rispettivi contatti.

In particolare, quindi, si comunica che l’evento denominato “Il Villaggio di Babbo Natale” è rinviato a mercoledì 5 gennaio 2022, mentre per quanto riguarda l’evento “Adotta una Pigotta” e la “Mostra multimediale del Progetto E.D.U.C.A.R.E.”, le date saranno comunicate prossimamente.

“Siamo molto dispiaciuti per il rinvio di questi eventi natalizi – dichiara il sindaco Simona Contucci – soprattutto perché si tratta di manifestazioni dedicate ai più piccoli. La tutela della salute pubblica in questa fase piuttosto delicata, però, impone molta attenzione e assoluta prudenza nelle scelte.

Auspico nel frattempo che i dati attualmente in mio possesso subiscano un drastico ridimensionamento, dopo che tutte le persone coinvolte nei contatti con i positivi abbiano effettuato un tampone con un risultato, si spera, negativo. Al momento, comunque, sono in stretto contatto con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’Asrem, per garantire la gestione delle quarantene”.