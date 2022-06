‘Impronte digitali’, il tour estivo parte da Castellino

Estate fa rima con musica e concerti. E’ di qualità quella che propone il gruppo Impronte Digitali nato per portare in giro per il Molise e non solo il nome e l’arte di Franco Califano. Un’idea nata per ripercorrere le orme dell’artista che tanta strada ha fatto a partire dagli anni ’70. Il gruppo apportando qualche diversivo e aggiungendo alcuni monologhi è pronto a rendere il tutto ancora più accattivante. Cinque amici uniti dalla stessa passione sono pronti al primo tour estivo che partirà venerdì 17 giugno da Castellino del Biferno e proseguirà in diverse piazze e teatri della nostra regione e non solo. Impronte Digitali varcherà anche i confini molisani con tappe in Abruzzo e Puglia. Un gruppo che ha in Angelo Piunno la sua voce, al piano e alla tastiera si esibisce Giorgio De Luca, Bruno Tatta è il chitarrista, Alessandro Santomauro il bassista con Gianluca Coppola alla batteria. “Il nostro vuole essere un tributo a Franco Califano – afferma Angelo Piunno – io sono stato sempre un suo estimatore e quando con un gruppo di amici si è presentata l’opportunità di riproporre la sua musica non abbiamo perso tempo. Siamo felici di aver intrapreso questa strada, offriremo alla nostra platea pezzi rielaborati e monologhi. Questo per noi è l’anno zero, nel quale proveremo a far divertire il più possibile i nostri spettatori. Poi, con il passare del tempo cercheremo di aggiungere sempre più date al nostro tour”.