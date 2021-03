Imprese, Santangelo: sospendere la legge Bersani-Visco per cinque anni

«Per evitare le infiltrazioni mafiose e la concorrenza delle catene di Junk Food, salvaguardando le aziende della ristorazione non ancora fallite»

«In emergenza le cosiddette regole del libero mercato non possono valere nel loro complesso. Mio Italia chiede la sospensione della legge Bersani-Visco, con l’introduzione di un blocco della durata di cinque anni delle licenze di esercizio attive, periodo che stimiamo sufficiente per ristabilire economicamente le aziende del comparto dell’ospitalità a tavola (horeca) non ancora fallite». Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. «Siamo di fronte ad aziende della ristorazione che hanno perso – media italiana – almeno il 60% del fatturato e che cercano di sopravvivere su un piano inclinato (decine di migliaia hanno già chiuso e di queste non se ne parla più). Nel momento attuale il comparto dell’ospitalità a tavola è lasciato da solo a fare i conti con diversi ordini di problemi. Ne citiamo due. Il primo: le infiltrazioni della criminalità organizzata, come da allarme lanciato dalla Dia. Il secondo: la concorrenza non esattamente leale delle catene internazionali di Junk Food, che possono praticare prezzi bassissimi a discapito della qualità. E che stanno cominciando a ritagliarsi grandi spazi nelle nostre città», ha spiegato Paolo Bianchini. «A causa di tutto ciò riteniamo che una modifica parziale della legge Bersani-Visco sia necessaria. Tra l’altro è fondamentale salvaguardare la cultura enogastronomica italiana, che rientra tra i principali motivi di attrazione turistica del nostro paese. Non a caso il settore dell’ospitalità a tavola vale il 30% del Pil», ha invece concluso Paolo Santangelo