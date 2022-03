Imprese e investimenti in Molise, l’incontro organizzato dal Partito Democratico

Promosso dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico, venerdì prossimo, alle ore 15.00 presso i locali di “Spazio Sfuso”, a Campobasso in Piazza Pepe 1 si svolgerà l’incontro “Le imprese e gli investimenti in Molise: la nuova Carta di Aiuti a Finalità Regionale”. (in remoto sarà possibile collegarsi al link https://us02web.zoom.us/j/83842387272?pwd=cmpRM1d3bnVUc1Y3UnVEQUlVenVvUT09).

“Abbiamo voluto organizzare questo convegno ‘tecnico’ per illustrare pubblicamente la nuova carta di aiuti alle imprese, che dal 1° gennaio si applica anche al Molise – spiega Micaela Fanelli, Capogruppo PD in Consiglio regionale – i suoi contenuti, le novità che interessano direttamente gli operatori del settore, le parti sociali e gli ordini professionali che lavorano a stretto contatto con il tessuto imprenditoriale. Un’opportunità di investimento e crescita sulla quale non si sono registrate, finora, iniziative di divulgazione pubblica, utile non solo a comprendere i vantaggi, ma anche a conoscere su quali aspetti occorre ‘spingere politicamente’, facendo fronte comune per consentire investimenti a condizioni più favorevoli. Non solo per i nostri imprenditori locali, ma anche per chi vorrà scegliere, come speriamo, il Molise per effettuare investimenti”.

Lo spiegheranno, insieme a Micaela Fanelli, moderatrice dell’incontro, Giuseppe Mele della Direzione Coesione Territoriale di Confindustria e il Direttore della Svimez Luca Bianchi, ai quali sono affidate le due relazioni iniziali.

Ne discuteranno Vittorio del Cioppo, Presidente ODCEC di Campobasso; il commercialista Carmine Franco D’Abate; il Presidente della Camera di Commercio Molise Paolo Spina; il Presidente di Assindustria Molise Vincenzo Longobardi; Paolo De Socio della CGIL Molise, Giovanni Notaro Cisl Molise; Tecla Boccardo Uil Molise e il Segretario del Pd Molise Vittorino Facciolla.