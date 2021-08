Impresa compiuta: Giovanni Messina dopo 55 giorni di cammino ha raggiunto Barcellona (VIDEO)

«Grazie a tutti coloro che mi hanno dato coraggio nei momenti di grande debolezza»

Da Campobasso a Barcellona a piedi: Dopo 55 giorni Giovanni Messina è arrivato nel capoluogo della Catalogna. Messina ha coperto una distanza di circa 1.400 chilometri. «Voglio mettermi alla prova sia psicologicamente che fisicamente» aveva detto il campobassano alla vigilia della partenza, lo scorso 30 giugno. E così è stato. Messina durante il suo lungo viaggio (che il Quotidiano del Molise ha seguito in esclusiva tappa dopo tappa) ha fatto nuove conoscenze, ha rivisto vecchi amici originari del Molise. Il suo, insomma, non è stato solo un viaggio fisico ma una esperienza unica, “condita” da nuovi posti, nuove culture e nuove persone. Messina, zaino in spalla, è partito simbolicamente il 30 giugno da Campobasso. Poi l’arrivo a Ostia e l’inizio della maratona in solitaria. Dal Lazio ha raggiunto la Toscana, la Liguria, la Costa Azzurra (Francia) e infine la Spagna. «Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno incoraggiato e dato forza nei momenti di grande debolezza. Ringrazio – ha detto Messina – tutti coloro che mi hanno permesso di arrivare fin qui. La challenge è dedicata alle mie 4 donne, le mie tre figlie e la mia compagna che hanno sostenuto fortemente in questa iniziativa…».