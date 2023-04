Imprenditore italo-americano assume in Molise

Peter Farina, pioniere del Turismo di Ritorno in Italia e fondatore della italyMONDO!, lancia la campagna di assunzioni 2023

Mentre il COVID portava alla chiusura di molte aziende, la italyMONDO! di Peter Farina ha continuato a crescere.

“Non è stato semplice portare avanti un’attività durante la pandemia” ha dichiarato l’imprenditore italoamericano, i cui antenati sbarcarono negli Stati Uniti alla fine del 1800. “Sono stati momenti difficili, a tratti spaventosi, ma ci hanno costretto ad innovarci… ed a farlo in breve tempo.”

Infatti l’azienda ha continuato ad assumere durante la pandemia, inserendo nel proprio organico diverse nuove figure, tra cui anche uno sviluppatore software.

“La nostra è sempre stata un’azienda orientata alla tecnologia, nonostante operi in un settore relativamente tradizionale,” ha continuato Farina. “Quando, però, il nostro team italiano ha iniziato a lavorare completamente da remoto nel Marzo 2020, abbiamo realizzato quanto fosse importante investire nelle infrastrutture informatiche.”

Dopo aver investito in software su misura e nel miglioramento dei propri processi aziendali grazie ad automatismi ed elementi di intelligenza artificiale, il Founder sta oggi raccogliendo i frutti della sua lungimiranza.

Per questa ragione, la italyMONDO! sta nuovamente aprendo la sua annuale fase di selezione in Molise — ora totalmente online — per rispondere alla crescente richiesta di ricerca genealogica e attenzione al tema del Turismo di Ritorno.

“È incredibile vedere il settore, di cui io sono stato pioniere quasi vent’anni fa, prendere finalmente piede in Italia,” l’imprenditore ha dichiarato con orgoglio. “Si sta iniziando a parlare di Turismo di Ritorno e di Turismo delle Radici e penso sia fantastico. Ho sempre ritenuto che questa tipologia di turismo fosse una delle risorse per risollevare le sorti di innumerevoli borghi e paesi disseminati in tutta Italia.”

“Questi paesi hanno bisogno di essere valorizzati,” ha poi aggiunto. “Cento anni fa, i nostri antenati emigrati spedivano pacchi con i frutti del loro duro lavoro alle proprie famiglie. Ora, quei ‘Pacchi dall’America’ sono i loro discendenti che tornano nelle proprie terre d’origine per riscoprire le loro radici!”.

Il Sogno Americano

Un giovane Peter Farina ha per la prima volta visitato il Molise nel 2004, quando era ancora uno studente universitario. I suoi trisavoli avevano lasciato le montagne di Guardiaregia per raggiungere New York, sperando in una vita migliore, e lui desiderava tornare a “casa” per ritrovare le sue radici italiane – oltre un secolo dopo lo sbarco dei suoi antenati ad Ellis Island.

Le cose, però, non andarono esattamente secondo le aspettative. Infatti, in questo viaggio alla ricerca delle proprie radici è stato prima derubato a Roma, poi è rimasto bloccato in uno sciopero dei mezzi e, quando poi tentò per la prima volta di richiedere la cittadinanza italiana per discendenza, gli venne negata. Assunse persino un’azienda per assisterlo, che però finì solo per approfittarsi di lui. Tuttavia, tutte queste sfide e difficoltà non lo fermarono, e da solo riuscì a ricostruire la sua storia familiare, ad incontrare i suoi lontani parenti ed, infine, ad ottenere il passaporto italiano.

L’esperienza gli ha cambiato la vita, ma le belle emozioni che hanno accompagnato questo suo “pellegrinaggio” sono state in diretto contrasto con le grandi difficoltà del viaggio fuori le classiche aree turistiche, con lo scontro con la burocrazia italiana, e con la mancanza di professionalità da parte di aziende poco scrupolose. Ed è questa esperienza che ha portato il futuro CEO a creare la società che egli stesso avrebbe voluto accanto a sé quando si è imbarcato in questa avventura.

Mollata l’università, Farina ha lavorato in bar e ristoranti per mettere da parte il capitale iniziale e, nel 2006, ha fondato la italyMONDO!.

Non è stato un percorso facile, soprattutto nei primi anni, quando il giovane imprenditore si è trovato più volte a dormire nella propria auto, tirando avanti grazie alla generosità di sconosciuti che incontrava girando in lungo e largo l’Italia per portare avanti quello che aveva iniziato chiamare “Turismo di Ritorno” – un’espressione ora onnipresente in questo settore in espansione.

“Ricordo ancora le volte in cui dovevo lavarmi nelle fontane in aperta campagna, lasciando gli asciugamani stesi sull’auto ad asciugare, mentre mi recavo negli archivi per le ricerche genealogiche!”, Farina ha aggiunto ridendo, ricordando i suoi inizi umili.

Tornando ad oggi, la italyMONDO! conta ora più di 30 dipendenti divisi tra i suoi uffici in Molise e New York, e da meno di 10.000 dollari di fatturato del 2006, ora vanta un fatturato che supera i 2 milioni di dollari.

“Non è stato facile,” dichiara l’imprenditore. “Ma non cambierei nulla. Ripensando a com’è iniziato tutto, posso dire di avere davvero vissuto il sogno americano.”

L’America in Molise

La italyMONDO! di Peter Farina impiega numerosi giovani molisani nei propri uffici di Campobasso, premiando innanzitutto capacità e voglia di fare. L’imprenditore si dichiara anche un po’ deluso da alcuni imprenditori italiani che basano la loro attivita’ esclusivamente su finanziamenti pubblici e assunzione di raccomandati.

“Desidero davvero portare un po’ di America qui in Molise,” afferma Farina. “È per questo che la meritocrazia è alla base delle nostre assunzioni. A me interessa quello che sai fare, non chi conosci.”

Infatti, per far parte del team di italyMONDO!, bisogna superare una serie di test cognitivi e tecnici. Negli ultimi cinque anni la società ha collaborato con la CriteriaCorp, il leader americano del settore nelle valutazioni della selezione del personale che impiega la stessa tecnologia avanzata utilizzata dalle aziende e marchi più famosi al mondo.

“Noi cerchiamo quel che di meglio il Molise ha da offrire,” ha dichiarato il CEO. “La quantità di talento presente in questa regione è sbalorditiva. Tuttavia, i giovani molisani sono spesso costretti ad emigrare sia al nord che all’estero, in parte per la mancanza di imprenditorialità nella regione, ma anche, senza girarci intorno, per il modo in cui alcuni imprenditori italiani trattano i loro dipendenti.”

“Credo fermamente che si possano ottenere grandi risultati solo costruendo un grande team,” ha continuato. “Ed i grandi team sono il risultato di grandi persone che amano quello che fanno e sono grandi in quello che fanno. Per questo, trattiamo il nostro team come parte della nostra famiglia.”

“Io ero tra quei molisani che hanno lasciato la propria regione pensando di non fare più ritorno,” afferma Maria Rosaria Mastropaolo, assunta dalla italyMONDO! nel 2019. “Quindi, quando sono rientrata in Molise dopo tanti anni, ero completamente scoraggiata e convinta che non avrei mai potuto trovare un lavoro che facesse per me.”

“Ed è allora che ho incontrato Peter,” ha poi continuato la Mastropaolo. “Lavorare per la italyMONDO! non solo mi ha permesso di restare nella mia città natale, ma mi ha anche dato l’occasione di conoscere una realtà completamente nuova e di scoprire la bellezza di lavorare in un vero team. Nelle mie esperienze lavorative precedenti, mi sono sempre ritrovata in ambienti molto tossici e competitivi. Nella italyMONDO!, invece, ho davvero trovato una famiglia.”

Vuoi fare domanda?

La italyMONDO! vuole inserire nel suo team sia nuove posizioni back-office (come assistenti amministrativi, traduttori e genealogisti) sia nuove posizioni front-office (come sales e marketing specialist, interpreti e guide turistiche), ma i candidati non dovranno fare domanda per una posizione specifica.

“La nostra filosofia riguardo le assunzioni e la formazione del personale è simile a quella dell’esercito statunitense,” ha spiegato Peter Farina. “Tutti possono fare domanda, i migliori vengono assunti e chiunque si unisca al team riceverà la stessa formazione di base. In un secondo momento, valuteremo le capacità e le preferenze di ognuno. A quel punto, investiremo nello specializzare il dipendente in un ruolo specifico.”

Anche Elisabetta Lozzi di Larino si è unita al team italiano di Farina nel 2019, il primo anno in cui la italyMONDO! ha inserito i test tecnici e cognitivi all’interno del proprio processo di selezione.

“Non avrei mai pensato che qualcosa del genere potesse accadere in Molise,” ha affermato la Lozzi. “Dopo aver inviato decine di curricula e aver cercato a lungo un lavoro soddisfacente, mi sentivo come se non importasse davvero cosa ero in grado di fare. Quando poi mi sono candidata per la italyMONDO!, ho potuto vedere come le mie capacità e potenzialità fossero davvero a cuore a Peter e all’intera azienda. Riempie davvero d’orgoglio sapere che sono parte della famiglia di italyMONDO! solo grazie al mio merito.”

Quindi quali sono i requisiti per essere assunti?

La risposta del fondatore della società è stata precisa e diretta: “L’unico requisito di base è avere voglia di lavorare e una solida padronanza dell’inglese. Questo è tutto.”

Per candidarsi ad entrare a far parte del team molisano della italyMONDO!, basta semplicemente caricare il proprio curriculum.

“A differenza di altre aziende, posso garantire che chiunque carichi correttamente il proprio curriculum sulla nostra piattaforma riceverà una risposta e sarà invitato ad iniziare il nostro processo di valutazione diviso in quattro parti,” ha confermato l’imprenditore.

Dopo aver completato i test, tutti i candidati che avranno totalizzato un punteggio superiore al 50° percentile saranno invitati ad un primo colloquio con uno dei membri del team italiano della italyMONDO!. I migliori saranno poi invitati per un secondo colloquio con un membro del team madrelingua inglese, e coloro che riusciranno a superare con successo questa fase avranno successivamente la possibilità di avere un terzo colloquio con il Management Team.

I curricula saranno accettati per i mesi di Aprile e Maggio 2023 e potranno essere presentati al seguente link:

link.italymondo.com/lavoro