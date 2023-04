Impossibile prenotare una visita al Cup di Termoli: “Sono 3 giorni che provo”

Dallo scorso venerdì è impossibile prenotare esami, visite e pagare il ticket al Pass Cup di Termoli, sia in via del Molinello che all’ospedale San Timoteo. Il problema, che si ripete, è sempre lo stesso: il terminale è in tilt. Sono davvero tantissime le persone che dallo scorso fine settimana sono bloccate nel limbo del Cup. Una situazione logorante che ha esasperato le persone che erano in attesa dalla mattina e che avevano preso anche dei permessi a lavoro. “Provate domani”. Sono le parole che si sentono ripetere ma sono ormai tre giorni che ci si ripresenta senza nulla ottenere. Il disagio è soprattutto per chi ha visite urgenti programmate e non può attendere ma anche per chi deve semplicemente prenotare della analisi del sangue. Nel 2023 è impensabile avere a che fare con questi disservizi.