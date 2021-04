Importante operazione di bonifica in località Acqua Zolfa: recuperati migliaia di copertoni

Una imponente operazione di bonifica ambientale è in corso in località Acqua Zolfa dove sono stati rinvenuti diversi siti di sversamento illegale di rifiuti.

“In particolare, – ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – l’area risulta invasa da centinaia, forse migliaia di copertoni, chiaramente sversati illegalmente da gommisti e operatori del settore. Oltre ai copertoni, anche cataste di rifiuti ingombranti e vecchi elettrodomestici, ormai stratificati da tantissimi anni ed in parte inglobati dalla folta vegetazione.”

Proprio le condizioni ambientali rendono particolarmente complessa l’attività di bonifica; tre squadre di operatori della Sea, sia del settore Rifiuti che del settore Verde, stanno operando in condizioni proibitive, anche con l’ausilio di imbracature, all’interno del vallone per riportare in superficie il materiale rinvenuto.

“Solo nelle prime ore di attività – ha specificato Cretella – sono stati effettuati tre carichi di copertoni verso l’isola ecologica, almeno altrettanti ne saranno necessari fino al termine delle operazioni che, presumibilmente, dureranno ancora per molto, viste le condizioni proibitive.

Purtroppo, – ha aggiunto l’assessore – siamo davanti ad una vera e propria attività criminale che, ancora una volta smaschera, anche nella nostra città, i loschi traffici che si celano dietro al commercio dei pneumatici; non è la prima volta, infatti, che la zona di Tappino viene bonificata da sversamenti di migliaia di copertoni, segnale lampante che filiera acquisto/vendita presenta evidenti falle e che, in particolar modo per ciò che concerne lo smaltimento, sono tanti i malintenzionati che, bypassando le procedure previste dalla legge, ci lucrano in maniera indiscriminata a danno dell’ambiente e della collettività.

Va, invece, assolutamente elogiato – ha detto in conclusione Cretella – lo straordinario impegno degli operatori della Sea che senza risparmio di energie stanno dimostrando, oltre che senso del dovere, anche una sincero spirito di servizio nello svolgere mansioni che certamente esulano dall’ordinaria attività lavorativa.”