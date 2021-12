Causa positività al covid di un dipendente comunale il comune di Pozzilli resterà chiuso per la sanificazione. Gli altri dipendenti sono stati collocati in quarantena dalla sindaca Stefania Passarelli.

“Per motivi contingibili e urgenti – avverte la sindaca – chiamare il n. 0865927180. Per eventuali documenti da consegnare entro il 31 dicembre, inviare pec e/o email”.