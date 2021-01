Ufficio delle Poste centrali in via Pietrunto a Campobasso temporaneamente chiuso per le attività aperte al pubblico in quanto sarebbe emersa la positività al Covid da parte di un impiegato. Lo stop temporaneo si rende necessario per le urgenti operazioni di sanificazione degli ambienti. L’ufficio di via Pietrunto è il più frequentato della città e quotidianamente riceve centinaia di utenti.