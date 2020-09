Impiegata positiva al Covid, sospese le attività in un ufficio a Isernia

E’ stato chiuso nella giornata di oggi, 21 settembre, per consentire la sanificazione e in attesa dei tamponi sui 15 dipendenti che si conosceranno solo in serata il Provveditorato Asrem di Isernia. La sospensione delle attività si è resa necessaria a seguito del tampone positivo di una delle impiegate che era entrata in contatto con il cluster di Sant’Agapito, a sua volta collegato con quello di Venafro. Stando a quanto appreso la donna era stata sottoposta ad un primo tampone che era risultato negativo. La positività della donna è stata, però, accertata da un secondo tampone che ha fatto scattare la chiusura dell’ufficio e il successivo tracciamento di tutti gli impiegati che hanno lavorato in questi giorni assieme a lei che risultano essere 15. I tamponi sui 15 impiegati si conosceranno solo nella serata di oggi. Se dovessero essere negativi si procederà alla sanificazione della struttura e alla riapertura della stessa. L’impiegata positiva, nel frattempo, è stata posta in quarantena.