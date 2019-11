Impiccò il cane, dopo tre anni il caso arriva in tribunale

Ad attivarsi dopo lo sconcertante video fu l’associazione A.P.A.C.. «Questo è un giorno molto importante»

E’ iniziato questa mattina, 12 novembre, presso il tribunale di Campobasso, l’udienza di merito sulla vicenda del cane impiccato 3 anni fa a Bojano e che ha avuto molto clamore in Molise. Tutto avvenne quasi tre anni fa, come racconta l’associazione A.P.A.C. Onlus che si è costituita parte civile al processo. «Grazie al grande lavoro dell’avvocato Maria Mandato che ci ha seguito passo passo questa volta la nostra denuncia non è andata subito cestinata, come successo tante altre volte, ma grazie anche alla nostra perseveranza e alla voglia di giustizia questa volta esiste un colpevole! Purtroppo non farà un giorno di galera sia per via delle condanne ancora irrisorie, perché ha richiesto il patteggiamento quindi in un certo senso lo Stato premia ed anche perché il signore è incensurato. La giornata di oggi rappresenta una data molto importante non solo per tutte le associazioni che nel Molise come in altre regioni d’Italia si battono con infinite difficoltà per affermare i diritti degli animali, che rappresentano le creature più deboli e indifese e più vulnerabili alla violenza e allo sfruttamento indiscriminato da parte dell’uomo, ma anche per tutte quelle persone che manifestano ed affermano una sensibilità ed una presa di coscienza nei confronti degli immani soprusi che quotidianamente gli animali sono costretti a subire». Il video con l’aggressione al cane arrivò all’emittente Telemolise e l’A.P.A.C. decise di agire in giudizio nei confronti dell’uomo «che si era reso responsabile di un fatto così vergognoso. Si tratta di una giornata importante – continuano dall’associazione – perché fino ad ora, pur in presenza di un articolo specifico del codice penale che punisce l’ uccisione e il maltrattamento di animali e ne fissa le pene, assai di rado la giustizia del nostro paese si è mossa per rendere effettiva questa normativa che, in moltissimi casi è stata disattesa facendo che i responsabili di azioni penalmente rilevanti contro gli animali potessero scamparsela dal riceverne conseguenze. E’ stata comunque percorsa della strada, dei passi in avanti ci sono stati e l’udienza di oggi ne e’una testimonianza. Proseguendo strenuamente in una battaglia sia giuridica che culturale potremo ottenere dei risultati ancora maggiori nell’interesse sia degli animali che degli stessi uomini che tanto potrebbero giovare della costruzione di una società più civile e basata sulla pacifica convivenza».