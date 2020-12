A seguito dei riscontri sul malfunzionamento dell’impianto di musica filodiffusa per le vie del centro, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile intende porgere le proprie scuse per i disagi causati ai residenti. In mattinata, sabato 12 dicembre, la ditta incaricata dal Comune di Termoli è già intervenuta per riparare il guasto che sarà risolto entro la giornata odierna.