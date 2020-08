Impianto di stoccaggio di rifiuti? Si scaldano gli animi a Petacciato

Si scaldano gli animi a Petacciato dopo la seduta di consiglio comunale nella quale è stato discusso il progetto che dovrebbe portare alla realizzazione di un sito per i rifiuti. Per l’amministrazione comunale si tratta di un sito “Marine Litter” mentre nei giorni scorsi la minoranza sia del Partito Democratico con Giuliana Ferrara che quella che vede in Matteo Fallica il massimo rappresentante del MoVimento 5Stelle ha sollevato l’obiezione secondo la quale si tratterebbe di un sito di stoccaggio dei rifiuti, forse anche speciali. Si tratta di un caso molto delicato che scuotendo e non poco la tranquillità di Petacciato. Nei giorni scorsi la consigliera del Pd, Giuliana Ferrara, nel corso di una conferenza stampa ha parlato di un atto “inutile” che porterebbe a Petacciato “una mole enorme di rifiuti in un territorio a vocazione turistica e a rischio idrogeologico”. La delibera come detto sta facendo molto discutere in paese perché autorizza la società Med Sea Litter Italia di Viterbo a presentare un progetto per dare avvio all’iter per la realizzazione di un impianto di trasformazione e stoccaggio di rifiuti speciali. Una delibera che non dà parere autorizzativo al progetto, ma permette alla ditta di andare avanti nella presentazione di ciò che intende fare sul territorio di Petacciato. “Si tratta di 60mila tonnellate di rifiuti all’anno che passeranno nel nostro comune, di cui il 10%, secondo quanto dice il sindaco, resteranno sul nostro territorio come materiale non riciclabile. Materiale – ha aggiunto Ferrara – che comprende anche le ecoballe. Il nostro territorio è vocato al turismo – ha proseguito la consigliera comunale – e questa dovrebbe essere la sua finalità. Abbiamo il mare e abbiamo un territorio incontaminato, oltre a un problema serio come la frana”. Sulla questione è stata indetta anche una conferenza stampa da parte del consigliere del MoVimento 5Stelle, Matteo Fallica, che si terrà nella mattina di domani, 10 agosto al lido “La Torre” di Petacciato. Alla conferenza stampa oltre a Fallica interverranno anche i portavoce regionali e i parlamentari del MoVimento 5Stelle.