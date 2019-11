Impianti spenti ed aule al gelo, «i nostri piccoli fanno lezione al freddo»

La denuncia degli esponenti del MoVimento 5Stelle di Campomarino: «Con il freddo di questi giorni sarebbe dovuta iniziare la manutenzione degli impianti che, invece, non è stata effettuata»

Gli impianti sarebbero dovuti essere messi in funzione il 15 novembre ma, al momento, «nulla è stato fatto nonostante l’amministrazione sia stata allertata ancora prima del 15». Aule al freddo a Campomarino dove gli alunni della materna, della Primaria e della scuola Secondaria dell’Istituto Carlo Alberto Carriero hanno dovuto patire delle ore al freddo. La denuncia arriva dagli esponenti del MoVimento 5Stelle di Campomarino. «Veniamo a conoscenza del disagio degli studenti ed insegnanti dell’Istituto Carlo Alberto Carriero a causa dei termosifoni spenti o mal funzionanti, che rendono le aule gelide. Infatti – affermano i pentastellati – con l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, la situazione all’interno delle aule è diventata insostenibile! Come stabilito, i termosifoni dovrebbero essere già funzionanti. “Purtroppo non è così”, riferiscono alcuni genitori…. “nessuno si è evidentemente attivato per tempo”. In realtà, per la scuola non è una novità avere problemi di questa natura. Il problema di questi giorni risiede nella manutenzione tardiva che gli impianti avrebbero dovuto avere già da qualche giorno, bisogna farsi carico di questo problema e garantire il diritto allo studio in condizioni adeguate. E’ bene ricordare, che l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature. Ci auguriamo che i problemi vengano risolti nel più breve tempo possibile affinché i “nostri” ragazzi possano adempiere confortevolmente ai loro doveri scolastici». (foto in home page di archivio)