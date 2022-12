Impiantato pace maker al Vescovo, Bregantini ringrazia medici e operatori sanitari del Cardarelli

«A seguito delle prime indagini cliniche eseguite dall’equipe di Cardiologia dell’ospedale Cardarelli – si legge in una nota della curia – oggi il nostro Vescovo è stato sottoposto alla Coronarografia e quindi all’impianto di un Pace-Maker di sicurezza per consentirgli di continuare la sua attività a pieno ritmo al più presto. Il vescovo esprime tutta la sua infinita gratitudine ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari tutti, benedicendo per l’assistenza ricevuta.»