Impennata di contagi sulla fascia costiera e possibile variante, il “caso Molise” sul Corriere della Sera

Il Molise nella giornata di martedì (9 febbraio) ha fatto registrare l’ennesima impennata di contagi, soprattutto in Basso Molise. In totale, tutta la regione, 144 nuovi casi: di questi 27 a Campomarino, 31 a Termoli, 10 a Guglionesi e 6 a Morrone del Sannio. Il governatore del Molise, Toma, è in apprensione. Sulla zona costiera è stata disposta la zona rossa: «Purtroppo i contagi da Covid — dice — si sono concentrati tutti in poche settimane, proprio come in Umbria, perciò sospettiamo che possa trattarsi anche qui di una variante del virus…». Inglese, brasiliana, sudafricana? «Non lo sappiamo ancora, abbiamo mandato i tamponi in laboratorio, entro 24-48 ore sapremo». Ad occuparsi del “caso Molise” nelle ultime ore i principali media organi di informazione nazionali, tra i quali il Corriere della Sera che, proprio nell’edizione odierna, ha dedicato ampio spazio a quanto sta accadendo nella nostra regione dove la presenza o meno di una variante del virus è in fase di identificazione.