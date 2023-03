Impegno, merito e legalità, gli studenti del Mario Pagano a lezione dai Carabinieri

Un confronto davvero costruttivo quello tra il Col. Bruno Capece e gli allievi del Convitto Mario Pagano. Il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri “E. Frate” di Campobasso nella giornata di ieri ha incontrato le classi prime e la classe 2^A del Liceo dialogando sui molteplici spunti di riflessione offerti dal Codice Etico dell’Istituto.

“Un momento illuminante nel segno dei principi alla base del Codice Etico e della nostra Costituzione – si legge in una nota stampa – un’occasione utile per ribadire i valori dell’impegno, del merito e della legalità, intesi come pilastri su cui costruire un presente che sia anche solido ponte per il futuro. Il Codice Etico del Convitto ribadisce la centralità della promozione della scuola a comunità fortemente educante, rispecchiando gli ideali, i valori e le aspirazioni proprie del Convitto con la finalità di rafforzare il contesto educativo ponendo l’accento sul rispetto delle persone, delle idee e dell’ambiente per creare una autentica e quotidiana convivenza civile.

Il documento si pone come obiettivo quello fondamentale di rivolgere l’attenzione agli aspetti costitutivi dell’identità professionale del personale docente ed educativo e ai valori e agli orientamenti condivisi dal personale non docente, oltre a definire le modalità di gestione e collaborazione tra i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi. Nel Codice Etico del Convitto, per la prima volta in Molise applicato a una scuola, sono stati messi nero su bianco diritti, doveri e responsabilità, con grande apprezzamento dello stesso comandante dei Carabinieri Col. Capece”.