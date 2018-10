Impatta contro un cinghiale e sbanda sulla SS 17, miracolato conducente

BARANELLO

Ancora un incidente stradale causato dall’attraversamento di un cinghiale. A segnalare l’episodio un nostro lettore che lo scorso venerdì 26 ottobre, per poco non ci ha rimesso la pelle. Erano le 21 circa, quando il signor Eugenio si è imbattuto nel grosso ungulato mentre viaggiava a bordo della sua auto, lungo la SS 17 (al km 130) in direzione Baranello. Nessuna conseguenza per il conducente, nonostante abbia sbandato prendendo in pieno l’animale che non è riuscito ad evitare essendogli comparso davanti improvvisamente. Ingenti, invece, i danni subito dal veicolo a seguito dell’impatto. Sul posto sono intervenuti Polizia e Anas per effettuare i rilievi del caso.