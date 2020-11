Imparare una nuova lingua: 6 vantaggi inaspettati

Chiunque impari una nuova lingua lo sa: non è una passeggiata. Non importa quanta esperienza tu abbia e quanti consigli per imparare hai ricevuto, imparare a parlare una nuova lingua nasconde sempre tantissime difficoltà.

Ma il bello dell’apprendimento di una seconda lingua è che tutto il tempo passato a studiare libri può essere utile anche in altre situazioni della tua vita. Scopriamo quali esattamente.

1. Lo studio di una lingua aumenta la tua disciplina

Non c’è bisogno di usare radiografie e risonanze magnetiche per dimostrare che il linguaggio migliora la disciplina e la concentrazione. Infatti, le non poche difficoltà connesse allo studio di una nuova lingua riusciranno a migliorare il tuo livello di disciplina e quindi riuscirai a concentrarti meglio nel momento in cui dovrai affrontare qualsiasi altro argomento.

Certo è che, con l’aiuto delle tecnologie, imparare una nuova lingua da solo non è più un processo tedioso e lungo; al contrario, con corsi di lingua online e molti altri metodi, imparare una nuova lingua è diventato un processo divertente, economico ed efficiente per acquisire alcune conoscenze e diventare una persona autosufficiente e responsabile.

2. Le persone bilingue sono più rilassate ed estroverse

Uno dei vantaggi chiave dell’apprendimento di una nuova lingua è l’influenza che apporta alla salute mentale. Uno studio dimostra che i bambini bilingue sono inclini ad un benessere comportamentale ed emotivo più alto rispetto ai coetanei che parlano una sola lingua: non solo sono meno ansiosi, soli e tristi, ma sono anche meno stressati e molto più facili da gestire.

Inoltre, tendono anche ad avere meno conflitti e problemi di gestione della rabbia.

In altre parole, essere bilingue è un ingrediente essenziale per una buona salute mentale.

3. Il bilinguismo fa bene al cervello

Un altro vantaggio dell’apprendimento di una lingua è il suo impatto positivo sulla salute del cervello. Gli psicolinguisti ammettono che essere bilingue può ritardare la demenza e aiutare a recuperare dopo le conseguenze di una lesione cerebrale.

Una neuroscienziata canadese,Ellen Bialystok, sostiene che i pazienti affetti da Alzheimer che parlano due lingue affrontano molto meglio la malattia. Tutto questo perché imparare una lingua straniera è una grande attività mentale stimolante e un modo perfetto per esercitare il cervello.

4. Può cambiare la tua personalità

Questo argomento è stato molto studiato e le conclusioni si ripetono quasi sempre. All’inizio del nostro secolo, i linguisti hanno intervistato più di mille bilingue e hanno scoperto che il 65% di loro si sentiva una persona diversa quando parlava una lingua diversa da quella nativa.

Uno studio del 2006 ha dimostrato che i bilingue messicani-americani tendevano ad apparire più estroversi, simpatici e coscienziosi quando parlavano inglese. Soprattutto a causa della superficiale cordialità diffusa nella cultura individualista come quella statunitense.

Questo aggiunge alla nostra lista una ragione in più per imparare una seconda lingua: la capacità di acquisire una dimensione in più della tua personalità e di ampliare la comprensione di chi tu sia in relazione a diverse culture.

5. Cambia il modo in cui vedi il mondo

Secondo recenti ricerche, l’apprendimento di una lingua straniera cambia il nostro modo di vedere il mondo; questo è particolarmente evidente quando ci occupiamo della percezione dei colori.

Nella lingua mongola, ad esempio, le diverse tonalità di blu sono strettamente distinte, mentre sia le tonalità chiare che quelle scure del verde sono descritte come una sola parola. In cinese, invece, sia il blu chiaro che il blu scuro sono descritti da una sola parola, così come il verde chiaro e il verde scuro. E ciò che è più interessante è che le persone provenienti da culture che non hanno delle parole per il blu avranno difficoltà a distinguere il blu dal verde nonostante possano distinguere sfumature di verde che qualsiasi altra persona non distinguerà affatto.

Non è uno dei vantaggi più sorprendenti dell’apprendimento di una nuova lingua? Pensaci: apprendere una lingua ti offre letteralmente un nuovo modo di vivere la realtà.

6. I bilingui fanno scelte finanziarie più sagge

Non te lo aspettavi, vero? Tuttavia, gli psicologi sostengono che le persone diventano più razionali quando usano una seconda lingua. Rispetto alle persone che parlano una sola lingua, le persone che parlano più di una lingua prendono decisioni meno emotive e sono più brave a pensare in modo strategico a lungo termine.

Nessuno sa bene perché questo accade, ma probabilmente l’apprendimento di una lingua da adulti coinvolge maggiormente le parti analitiche del cervello. E in seguito, queste parti “pensanti” che si sono attivate nel processo sono in grado di avvantaggiarti nella vita di tutti i giorni.

Come abbiamo visto, I vantaggi dell’apprendimento di una nuova lingua sono molto diversi e utili. E anche se ci vuole sforzo ed energia, imparare una lingua non è mai una perdita di tempo perché anche parlando una sola lingua straniera, sarai un individuo molto più versatile, con opportunità più ampie, grandi capacità di comunicazione, una bella personalità e un cervello ancora più sano. Per non parlare delle possibili prospettive di carriera, della capacità di viaggiare per il mondo e di esplorare nuove culture. Quindi smetti di esitare, iscriviti ad un corso di lingua e goditi i vantaggi!