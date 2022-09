‘Imparare a sparare’ ai cinghiali, parte il corso per il controllo della specie

Circa duecento i partecipanti in Molise. Il 16 settembre alle 15 la prima lezione nelle aule dell’Assessorato all’Agricoltura di via Vico

Dopo Isernia, che a luglio ha dato il via all’iniziativa, anche a Campobasso parte il corso che ha lo scopo di formare ed aggiornare figure idonee a contrastare sul territorio l’emergenza cinghiali e chiamate a svolgere – nel pieno rispetto delle normative nazionali vigenti – una preziosa attività di contenimento e monitoraggio faunistico della specie in questione, ormai palesemente in sovrannumero nella nostra Regione e in tutto il Paese.

Il corso, che in Molise coinvolge circa duecento partecipanti, è organizzato da Coldiretti e Regione e ha come docenti i tecnici dell’Osservatore faunistico della Regione Molise.

L’evento è in programma nel capoluogo, presso l’assessorato all’Agricoltura di via Vico, venerdì 16 settembre a partire dalle ore 15.