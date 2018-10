Imparare a conoscere i serpenti, corso formativo dell’Anpana

TERMOLI

I serpenti come amici e non come nemici, è il senso del corso informativo dedicato alla scoperta di questi particolari rettili che si è svolto ieri pomeriggio a Termoli presso i locali della Chiesa Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande.

Organizzata dalla sezione di Termoli dell’associazione ANPANA, la seconda edizione di questa giornata formativa è servita principalmente a far comprendere il misterioso mondo dei serpenti dove la maggior parte di questi esemplari sono utili e non pericolosi. Molte persone, tra cui anche bambini accompagnati dai genitori, hanno assistito alla lezione del dottor erpetologo Nazzareno Polini e l’erpetofilo Simone Imbastoni, durante la quale è stata fatta luce su come distinguere la vipera, la sola velenosa nel territorio molisano, dal biacco, dal cervone, dal saettone, alla natrice e altri, tutti innocui. Sono stati fatti cadere molti tabù e leggende metropolitane orribili sul conto di questi pacifici animali.

Per il caso specifico di morso della vipera è stato spiegato come riconoscerlo e come comportarsi correttamente per non creare danni permanenti alle persone. I due esperti hanno, inoltre, portato dei serpenti per farli vedere e maneggiare per capire come prenderli, così da saper come intervenire nel territorio in caso di segnalazioni di animali presso abitazioni. I docenti entrambi fanno parte di un’associazione di volontariato che fa sensibilizzazione ambientale sul territorio che prende il nome di Wild World. Anche questa volta il pubblico ha risposto positivamente con un’ampia partecipazione e tantissima curiosità, divenuta stupore nel venire a conoscenza dei segreti di questo mondo affascinante e meraviglia nel poter toccare con mano questi innocui esemplari e familiarizzando con loro.

L’associazione è soddisfatta della riuscita di questa seconda edizione e sicuramente continuerà ad essere attiva nella promozione di nuove attività volte alla conoscenza ed al rispetto di quel fantastico mondo della natura.