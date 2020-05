Impara qualcosa di nuovo: ecco cosa studiare da casa

Con un lockdown forzato che ha fermato l’intero paese, abbiamo scoperto o quantomeno riscoperto, il piacere di dedicare tempo a noi stessi e alla crescita personale. Non solo libri, ricette culinarie ed esercizi fisici: la maggior parte delle nostre attività sono state online! Infatti lo strumento principale di questa quarantena è stato il computer, che ci ha fortunatamente permesso di far fronte alle occasioni sociali a cui eravamo abituati.

Tra videoconferenze, didattica a distanza e corsi online, la nostra vita sociale e professionale si è spostata su internet in brevissimo tempo. Di conseguenza, anche chi prima non lo utilizzava assiduamente ha necessariamente imparato a integrarlo nella propria quotidianità soprattutto per ampliare le proprie conoscenze.

Studiare argomenti di proprio interesse dal comfort di casa non solo ottimizza i tempi (non sono previsti spostamenti) ma apre le porte ad un vero e proprio mondo di opportunità. Se stai cercando una nuova attività in cui immergerti, avrai solo l’imbarazzo della scelta. Ecco alcuni consigli:

Studia uno strumento musicale

A meno che tu non abbia già uno strumento a casa, come una chitarra o un pianoforte, dovrai procurartene uno prima di iniziare. Sappi che studiare musica fa bene al cervello ben più di altre attività, con numerosi effetti benefici sul cervello, tra cui la riduzione degli effetti del declino cognitivo. Per farlo, puoi decidere di seguire qualche tutorial su YouTube per lo strumento scelto e poi prendere delle vere e proprie lezioni online individuali per essere seguito da un insegnante.

Impara una nuova lingua

L’apprendimento di lingue straniere è sicuramente tra le attività più gettonate per il quale ci sono moltissime risorse disponibili online. A prescindere dal tuo livello attuale, puoi decidere di migliorare il tuo livello di inglese, magari seguendo un corso di preparazione al superamento dell’esame TOEIC. Il TOEIC è una certificazione che ti offrirà molti vantaggi sia a livello personale che professionale.

Segui un corso di coding

Internet è il futuro e imparare a programmare è certamente un’abilità sempre più richiesta. Se hai un particolare interesse per il mondo dell’informatica o se cerchi sbocchi in una carriera nel mondo digitale, seguire un corso di coding si rivelerà sicuramente un’ottima scelta.

Impara a disegnare (bene)

Così come la musica, anche il disegno è una delle discipline più amate e approfondire le proprie conoscenze in questo campo si rivelerà sicuramente anche un grande piacere personale. Online sono disponibili numerosi corsi per apprendere tecniche specifiche, come la rappresentazione prospettica, il chiaroscuro e la simmetria.

Studia all’università con la didattica a distanza

Se ritieni di poter dedicare agli studi una porzione di tempo significativa della tua giornata, perché non considerare una carriera universitaria? Oggigiorno sono sempre di più le università di tutto il mondo che offrono interi corsi universitari (sia triennali che magistrali) completamente o quasi completamente online. Se una volta potevano esserci dubbi sulla qualità dei corsi tenuti a distanza, adesso sappiamo che l’università online di buon livello è possibile. Seguire lezioni e sostenere esami in remoto significa poter prendere la laurea che hai sempre desiderato oppure arricchire il tuo curriculum senza dover affrontare le tipiche sfide da studente (come la vita fuori sede, gli spostamenti etc.).